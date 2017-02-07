三民書局創辦人劉振強過世 享壽86歲

三民書局7日證實創辦人劉振強（圖）今年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願將不辦公祭，感謝各界關心。（檔案照片）中央社 106年2月7日

三民書局股份有限公司今天證實，創辦人劉振強今年農曆年前過世，享壽86歲。劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願將不辦公祭，感謝各界關心。

三民書局上午受訪表示，劉振強農曆年前過世，家屬遵照遺願將不辦公祭，感謝各界關心，不願驚動太多人，待劉振強後事相關事宜處理結束，三民書局將登報向各界致謝，也會保留劉振強辦公室，讓至親好友有追思的地方。

劉振強於民國42年與友人柯君欽、范守仁等人集資創辦三民書局，秉持「知識普及化，學術思想通俗化」理念，成立至今已出版7000多種書籍，涵蓋範圍廣及社會科學、自然科學與人文藝術等各領域。

雅言出版社創辦人顏擇雅在社群網站臉書（facebook）貼文表示，這幾年古籍出版在台灣已整個沒落，但三民把「後漢書」、「三國志」這種不算熱門典籍的今註今譯都做出來，還全部注音，一定是不計成本。劉振強真是了不起的出版事業家。

新經典圖文傳播有限公司總編輯葉美瑤說，重慶南路這幾年關了多少店，面貌已不復當年光彩，只有三民始終在，像庇蔭苗草的大樹，給予難以言說的安定感。聽聞劉振強過世，無限感傷。向這位傳奇出版人致敬，謝謝他留給台灣出版這樣巨大的精神財產。

前教育部次長黃碧端表示，她感到巨大的哀傷。劉振強是當代影響台灣最大的文化人之一，卻從不自我張揚。1060207

(中央社)