寒流將來襲 台南9日夜間開始變冷

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(中央社記者張榮祥台南7日電）寒流即將來襲，南區氣象中心預測，台南9日晚上氣溫開始下降，10日至13日的清晨、夜間溫度最低，體感溫度接近攝氏10度。

中央氣象局南區氣象中心指出，台南10日至13日清晨及夜間氣溫只有12度至14度，白天氣溫可達21度至22度，日夜溫差可達10度。

南區氣象中心表示，10日及11日這2天水氣增加，雲量稍多，但台南下雨機會不高，主要是多雲的天氣型態；12日及13日水氣減少，雲量少，清晨輻射冷卻效應強，白天陽光加熱快，日夜溫差大。1060207

(中央社)