遊三峽老街新選擇 河濱自行車道直達
新北市政府將三峽河低灘護岸，自行車道由三峽河左岸三峽拱橋，順接至三峽老街圓形廣場，讓休閒設施更完善。
新北市政府鼓勵民眾騎自行車，發展環保、節能的永續運輸系統，藉自行車道休憩系統，串聯新北市觀光景點，達到親水、親景、親自然的低碳生態。
市府原已完成三角湧大橋至三峽拱橋自行車道，近期配合經濟部水利署第十河川局「三峽河秀川及礁溪段護岸復建工程」所設低灘護岸，延伸自行車道。
自行車道全長約370公尺，透過串連系統，將前期三角湧大橋至三峽拱橋之自行車道，往上游延伸至以三峽祖師廟為中心發展的三峽老街區，讓三峽地區休憩系統更健全。
市府說，三峽老街圓形廣場至三峽河左岸三峽拱橋自行車道的完工，民眾前往三峽老街區遊玩的方式，多一項新選擇。1060207
(中央社)
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