急轉彎 郵局周六營業家數不減半了
為了因應一例一休的新制上路，原先中華郵政規畫，原本全國共有287個郵局在周六營業半天，未來周六營業的郵局家數將減半，但在考量民眾需求下，政策急轉彎。中華郵政副總經理兼發言人王淑敏宣布，自2月25日起，將維持287個郵局營業半天的情形，更增加高雄佛公郵局每月第二個周六營業，周六營業的郵局數將增加至288個。
營業成本上面，一年將新增約2億元的成本，員工周六皆是支領加班費，將由中華郵政自行吸收成本。
至於周六的營業時間，原先是上午8點半到中午12點，除了故宮郵局、馬祖北竿郵局維持原先的營業時間外，其他皆調整至上午9點至中午12點。
不過，原先周六、假日的限時、包裹郵件停止投遞，信筒、郵箱的郵件停止收攬，影響的數目約為每月30萬件，但快遞郵件仍是維持一年365天，全年無休，投遞不中斷。
(工商)
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