直播泡湯不自在 陳美鳳忙遮胸又要顧下面

陳美鳳直播泡湯，她擔心曝光，忙著顧上面又要顧下面。（圖／取材自陳美鳳 Meifen Chen臉書）

陳美鳳6日開工，並赴日本青森出外景。（圖／本報系資料照片）

「最美的歐巴桑」陳美鳳昨（6日）赴日本青森出外景，陳美鳳抵達當地就看到靄靄白雪，她看到雪景超興奮，雀躍如小女孩，除了看到雪景外，陳美鳳下機就預告要泡露天溫泉，昨深夜陳美鳳則在臉書直播泡湯，她身上僅圍一條浴巾、露出酥胸，不過她看起來像是寒冷而發抖，陳美鳳則對著鏡頭表示：「我是不自在，要顧上面又要顧下面」。

陳美鳳深夜直播泡湯，她圍一條浴巾、露出酥胸，秀深邃事業線，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，不過陳美鳳看起來像是寒冷而身體發抖，她則說：「我不是發抖，我是不自在，要顧上面又要顧下面」，說完隨即調整、拉緊浴巾，儘管如此，陳美鳳仍盡責介紹湯屋環境，與網友分享當地風景。

陳美鳳圍浴巾就上陣，也讓好姊妹藍心湄好奇問：「妳有穿內衣內褲嗎？」陳美鳳表示有做安全防護措施「褲褲有啦」，藍心湄隨後回應：「安全防護？我不懂內」，讓陳美鳳直呼：「她都沒在怕的啦」，麻辣問題讓陳美鳳快招架不住。

(中時電子報)