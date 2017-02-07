直播泡湯不自在 陳美鳳忙遮胸又要顧下面
「最美的歐巴桑」陳美鳳昨（6日）赴日本青森出外景，陳美鳳抵達當地就看到靄靄白雪，她看到雪景超興奮，雀躍如小女孩，除了看到雪景外，陳美鳳下機就預告要泡露天溫泉，昨深夜陳美鳳則在臉書直播泡湯，她身上僅圍一條浴巾、露出酥胸，不過她看起來像是寒冷而發抖，陳美鳳則對著鏡頭表示：「我是不自在，要顧上面又要顧下面」。
陳美鳳深夜直播泡湯，她圍一條浴巾、露出酥胸，秀深邃事業線，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋，不過陳美鳳看起來像是寒冷而身體發抖，她則說：「我不是發抖，我是不自在，要顧上面又要顧下面」，說完隨即調整、拉緊浴巾，儘管如此，陳美鳳仍盡責介紹湯屋環境，與網友分享當地風景。
陳美鳳圍浴巾就上陣，也讓好姊妹藍心湄好奇問：「妳有穿內衣內褲嗎？」陳美鳳表示有做安全防護措施「褲褲有啦」，藍心湄隨後回應：「安全防護？我不懂內」，讓陳美鳳直呼：「她都沒在怕的啦」，麻辣問題讓陳美鳳快招架不住。
(中時電子報)
關鍵字：陳美鳳
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。