胡歌代言被罵日本狗 經紀公司怒了！

胡歌因演出《瑯琊榜》、《偽裝者》翻紅。（圖／翻攝自胡歌微博)

胡歌被罵日本狗，經紀公司遣責。(圖／翻攝自唐人電影微博）

大陸男星胡歌因演出《瑯琊榜》、《偽裝者》再度翻紅，還接下了sony相機代言，不過卻被網友惡意攻擊，罵他日本狗、狗漢奸，這讓他的經紀公司「唐人影視」怒發聲明，要該名網友刪除文章並道歉。

一名網友在微博發了《扒一扒實為日本狗的上海視帝一哥》的文章，直指他出演抗日電視劇，卻代言日本產品，「這證明他是『披著人皮、卻幹著畜牲事情的狗漢奸』」。

此舉讓「唐人影視」相當不滿，因此發聲明要網友道歉並刪除文章，更不排除對造謠者採取法律責任，捍衛胡歌名譽。

(中時電子報)