中小學開學將至！來台北國際書展選書、聽講座

文化部在世貿三館設置「優良讀物主題館」，除展售104年中小學生優良課外讀物推介好書外，周末也將於館內閱讀區舉辦講座及簽書會。（圖取自文化部官網）

下周一（13日）中小學就要開學囉！對於小朋友而言，又要重新面對教科書囉，除從課本中學習知識，其實多閱讀課外書籍也增廣見聞！從明（8日）起，台北國際書展也在世貿一館、三館舉辦。特別的是文化部在世貿三館設置「優良讀物主題館」，推介多款適合親子閱讀的系列書籍，還有特色講座，歡迎大小朋友來「悅」讀！

偌大的台北國際書展，想為孩子尋一本好書的家長、老師是否感到有些無所適從？一本好書的閱讀，有知識、有感動，更可能是改變人生際遇的重要鑰匙。文化部今年仍延續去年作法，特別在世貿三館設置「優良讀物主題館」，除展售104年中小學生優良課外讀物推介好書外，周末也將於館內閱讀區舉辦講座及簽書會，和讀者一起閱讀生命中的好書。

文化部自72年起，每年辦理「中小學生優良課外讀物推介評選」，邀請各領域專業評審，精選出數百種適合青少年閱讀的優良讀物，迄今辦理第38次，本活動已成為各級中小學校老師、圖書館及家長們為青少年、孩童選購優良讀物的最佳參考，也間接鼓勵業者持續提升出版品質。

106年「優良讀物主題館」於台北國際書展世貿三館G359攤位展售700多種獲選讀物，共計有圖畫書類、科學類、人文社會類、文學創作類、文學翻譯類、叢書及工具書類、漫畫類、雜誌類八大類別。

周末並辦理兩場免費的閱讀講座：2/11（六）14:30由獲獎無數的說故事高手──作家張友漁，演講「閱讀，從貓頭鷹的書房開始」，帶領青年讀者，一起在生活中找創意。2/12（日）14:30邀請《除不盡的愛──台灣雨人與特教媽媽的六堂課》作者陳淑芬，和讀者分享如何瞭解與陪伴自閉兒。

(中時電子報)