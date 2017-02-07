特奧滑冰國手許秀娟遭撞 扛家計照樣打工不輟
曾多次代表國家參加特殊奧運滑冰賽、成績優異的康寧大學餐飲系夜間部一年級學生許秀娟，明天將接受集訓，3月長征奧地利，但上個月19日卻在晚上放學途中，遭機車撞倒，該名騎士還肇事逃逸，許秀娟手腳都受傷，但有中重度身心障礙的她，第一時間未意識到要報警，也因家中經濟重擔，不敢請假休息，校方日前始知她受傷，校長今天一早特地送雞精為她打氣。
許秀娟說，車禍當下正從學校騎電動摩托車往安中路方向，在大馬路確認左右沒車直行，卻遭一輛機車從左側撞上，電動摩托車整輛壓身上，幸好人沒有大礙，比賽在即，心繫賽事、希望獲獎贏得獎金的她說，接下來等腳不痛了，就要天天恢復慢跑，目標是前三名。
領有身心障礙手冊的許秀娟小學到高中就讀台南啟智學校，全家包括母親、弟弟與妹妹都領有身心障礙手冊，父親靠割草打零工維持家計，因為家庭經濟弱勢，她3年前就開始在加油站打工，幫忙洗車、加油，有時候薪水還比父親高，儼然是家中經濟支柱。
小二開始學直排輪，小六成為國手，她多年來數度獲選為特奧國家代表隊儲訓選手，曾代表台灣到中、韓、美參加特奧滑冰賽，2007年10月在中國上海夏季特奧一鳴驚人，於輪鞋300公尺競速項目摘金。去年全國特奧融合花式、競速滑冰競賽暨儲訓選手選拔賽，拿下300公尺冰刀競速項目第一名，3月將參加在奧地利舉辦的特奧滑冰賽國手。
(中時)
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