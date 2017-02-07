川普批：所有低民調都是假新聞

美國總統川普。(美聯社)

美國媒體最近做的民調顯示，民眾對總統川普(Donald Trump)的滿意度創下新低，但川普在推特上堅稱，「任何低民調都是假新聞。」

根據英國《獨立報》(Independent)報導，CNN和市調公司ORC International周五公布的民調顯示，川普已經成為滿意度最低的新總統，滿意度僅44%。

川普在推特上反擊，表示「任何負面民調都是假新聞，就像是CNN、ABC和NBC等電視台在選舉中出的新聞一樣。抱歉，人們就是想要邊境安全和終極審查(extreme vetting)。」他還說他做的決定都是根據大量資料，大家都知道是這樣，並批評「有些假新聞媒體，反而為了要邊緣化而說謊！」

另一家著名民調公司蓋洛普(Gallup)做的民調顯示川普的滿意度更低、僅42%，不滿川普的受訪者比例則是從50%升到53%。蓋洛普表示對上任僅兩周的總統而言，這是創下滿意度的新低紀錄。蓋洛普自美國第34任總統艾森豪(Dwight D Eisenhower)起，就針對每位美國總統進行民意調查。

川普上任後簽署了一連串行政命令，引發爭議和反彈。其中暫停七個穆斯林國家的民眾入境美國，以及宣布要蓋美墨之間邊境牆的命令，更是引發大規模抗議。

CNN的民調顯示目前「強烈」反對川普行徑的人數，和支持川普的人的總數幾乎相當。民調受訪者多半支持川普的經濟和國家安全政策，但不滿川普政府在處理恐怖主義、移民、健保和外交方面的政策。

大約3分之1的受訪者希望川普針對這7個國家的禁令可以擴大，但53%的受訪者強烈反對這項政策，許多人認為這違反了美國的價值觀，並且反而使得美國更容易遭受恐怖主義的威脅。

(中時電子報)