三民書局創辦人劉振強辭世 享壽86歲

早期出版大學用書，讀者無數的三民書局，創辦人劉振強傳出農曆年前已逝世的消息，享壽86歲。6日晚間，前教育部政務次長黃碧端的臉書透露此消息，出版界人士聞訊同感哀悼。三民書局表示劉振強遺願希望低調處理，將不會舉行公開的告別式。

黃碧端6日在臉書上表示：「聽到三民書局創辦人劉振強先生過世的消息，感覺到巨大的哀傷。劉先生是當代影響台灣最大的文化人之一，但他從不自我張揚，因此也從不是個常被提到的名字。」她並分享了劉振強對學術友人極力支持的作為：30年前戲劇學者胡耀恆有機會買台大剛蓋好的宿舍，但苦於付不出頭期款，劉振強知道了此書，有天親自登門送了一筆錢，約好日後寫了書交給三民出就可以了，且這事沒留一張借據，30年也不曾催問一句。直到去年胡耀恆終出版了上下兩冊《西方戲劇史》。

三民書局創立於1953年，由劉振強與其他2人集資創立，故名「三民」。早期出版法政類大學用書、《三民文庫》、《古籍今注新譯叢書》、《大辭典》，後也出版兒童、青少年讀物，轉型成為綜合的出版機構。最令出版業感佩的是三民書局的字辭典，是自己請師傅刻字模，鑄字6萬餘，且是全球唯一有注音符號的銅模。

1988年起劉振強又完成了楷體、黑體、仿宋、長仿宋、明體、小篆六套字體組成的漢字字形檔。這些漢字字形檔不僅運用於三民書局的出版品，也能分享出版同業。

雅言出版創辦人顏擇雅也在臉書指出：「這幾年古籍出版在台灣已整個沒落，但三民把《後漢書》、《三國志》這種不算熱門典籍的今註今譯都做出來了，還全部注音。一定是不計成本。」對於三民書局創辦人劉振強，她也以「真是了不起的出版事業家」向他致敬。

(旺報)