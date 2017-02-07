馬雲報恩 到澳洲捐6億成立獎學金

大陸電商巨擘馬雲日前造訪澳洲，捐出2600萬澳幣（新台幣6.2億元）給澳洲紐卡索大學（UoN）成立獎學金，馬雲年輕時曾接受澳洲友人約200澳幣的支持，成立獎學金是為了報恩。

綜合新華網等陸媒報導，澳洲紐卡索大學3日宣布，獲得馬雲公益基金資助2600萬澳幣建立「馬－莫萊獎學金」計畫。這是紐卡索大學史上接受規模最大的慈善捐款，也是馬雲公益基金第一筆海外助學基金。

成立獎學金的背後，是馬雲一段長達37年的跨國友情。馬雲16歲時遇見到大陸旅遊的莫萊（Ken Morley）一家人。雙方隨後開始通信，莫萊也在信中幫馬雲修改英文錯誤，又陸續提供200澳幣資助。

5年後在莫萊的邀請下，21歲的馬雲第一次出國，前往澳洲旅遊。馬雲在演講中表示，當時，從沒想過可以到中國以外的國家看看。在1985年可以拿到護照是一件稀奇的事，馬雲花了半年時間才拿到護照。

隨後申請澳洲簽證時，也花了一番力氣。馬雲說，當時去上海澳洲領事館，使館官員告訴他，需要到北京去簽發簽證。雖然去北京的費用對當時的馬雲而言非常昂貴，他還是決定去試試。

馬雲到北京後，住在一個地下賓館，7次申請簽證都遭到拒絕，第8次申請時，他對面試使館官員說，「這是我最後一次機會，我已經在這裡待了一個禮拜，已經嘗試了7次都被拒絕，希望這次能申請到簽證」。

莫萊當時也找了朋友幫忙，並向澳洲駐中國大使館發電報。當時使館的人問馬雲，「你真的想要這個簽證嗎？」馬雲回答，「當然想要」，就這樣終於拿到簽證。馬雲說，這就是永不放棄的例子。

馬雲表示，莫萊沒有上過大學，但經常向他談起紐卡索大學，因此自己想為紐卡索大學做一點事情。馬雲說，沒有那次的澳洲行，永遠不會像今天這樣思考，獎學金可以幫助想看看這個世界，經歷它、用自己腦袋思考的人。1060207

(中央社)