奧斯卡主席籲多元化：美國不應設限

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奧斯卡金像獎主辦單位美國影藝學院主席艾薩克斯（Cheryl Boone Isaacs）今天呼籲多元化與言論自由，指美國不應對來自全球的藝術家設限。

路透社報導，艾薩克斯對165名奧斯卡提名演員與電影工作者表示：「全球藝術自由當前所面臨的挑戰，為1950年代以來最急迫的一次。」她指的是當年電影產業的反共產主義黑名單。

艾薩克斯在加州比佛利山舉行的2017年奧斯卡提名午宴上點出，「這個影藝學院為藝術家們準備的房間，有許多位置是空的。」

入圍奧斯卡最佳外語片的「新居風暴」（The Salesman）導演阿斯哈法哈蒂（Asghar Farhadi）與女主角塔蘭妮阿莉多絲蒂（Taraneh Alidoosti），上週表示將杯葛本月26日舉辦的奧斯卡獎頒獎典禮，抗議美國總統川普對伊朗與另外6國設的旅遊禁令。

另外還有一些入圍人士可能會在入境美國時遭遇問題，例描述敘利亞民間救援人員故事的紀錄片「白盔」（White Helmets）相關人員。

艾薩克斯沒有直接點名旅遊禁令，但她說：「美國應是一座明燈而非一道藩籬…，我們應挺身反對這些試圖限制我們言論自由的對象。」

身為非裔美國人，艾薩克斯同時提及影藝學院為促進多元化所做的努力，在連續兩年所有20名提名演員皆為白人之後，今年演員入圍名單中有7名有色人種。

她說：「哇！1年可以有這麼大的改變。」（譯者：中央社許湘欣）1060207

(中央社)