曾承諾辦好全運會 藍批林聰賢未做好做滿
宜蘭縣長林聰賢明將接任農委會主委，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲說，林聰賢前年底接受媒體採訪時曾說會把今年的全運會辦好，但如今離舉辦還有8個月他卻要去接掌農委會，黃子哲說林聰賢是蔡英文政府首位沒「做好做滿就入閣」的縣市首長。
黃子哲說，總統蔡英文上台後，林聰賢就頻頻被點名會在縣長任期過半後入閣，但他一直閃躲，不願正面表態，前年底他接受平面媒體採訪時表示「我不要講做好做滿，但最起碼會把106年的全運會辦好」。
黃子哲說，宜蘭睽違20多年後才再度承辦全國運動會，這是地方的大事，縣長的重任。離全運會舉辦還有8個月，林聰賢卻現在就要落跑，「難道是要宜蘭鄉親自立自強？還是要去農委會辦全運會？」
黃子哲說，過去不顧民意的託付，沒待滿原職就去參選、或高升、或轉職者不在少數，藍綠都有，似乎無可厚非，但林聰賢背叛的不只是宜蘭選民，他還違背自己最起碼的承諾。如果不出來說清楚講明白，然後再道個歉，宜蘭人怎麼吞的下這口氣？
黃子哲說，林聰賢原本被民進黨當作一張好牌，但如今被爆任內宜蘭農舍狂增以及耍官威要農委會去縣府報告等爭議，再加上言而無信，可說是未上任先惹一身腥；黃子哲說，未來到了農委會，希望林聰賢可以當個「了不起、負責任」的主委，千萬別再任性，或打臉自己了。
(中時)
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