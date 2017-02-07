綠擬砍試委人數 藍批剷除異己
部分考試委員反彈蔡政府的年金改革版本，綠營傳出將修法減少試委人數，並讓考選部、銓敘部的提案能直接送進立法院審議。國民黨文傳會副主委洪孟楷今質疑，到底蔡政府是想要做年金改革，還是想要鏟除異己。
洪孟楷說，年金改革是重中之重，永續發展也是國人共同的期待，但是改革應該是互相的，是共同一起溝通討論的。
洪孟楷指出，一方面蔡總統下軍令狀，一方面又傳出民進黨要修法砍人數，認為考試委員只要提出稍有異議，或是有人不贊同蔡政府的方案，就以多數暴力威脅修法砍人數，這不又是另一種雙面手法？而從此也看得出來，到底蔡政府是想要做年金改革，還是想要鏟除異己，也就已經很明顯了。
洪孟楷說，昨天提出重中之重的場合，又是沒有會議記錄的餐敘場，蔡總統如此重要的意志，還是不想白紙黑字寫出。頭重腳輕、令人看不出蔡英文確實的態度，也無怪乎民調數字直落，而其執政也荒腔走板了。
(中時)
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