新港奉天宮媽祖遶境 鑾駕橫跨5鄉鎮
嘉義縣新港奉天宮媽祖元宵遶境今天起駕，今年是4年一度出巡遶境18庄活動，媽祖鑾駕行經雲嘉2縣市、橫跨5鄉鎮，沿途經過大小廟宇達百餘座。
新港奉天宮媽祖出巡遶境活動自今天起至11日、5天4夜，今天上午嘉義縣長張花冠、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、立委陳明文點燃頭號炮，隨後由藝人豬哥亮、新港奉天宮董事長何達煌等人點燃二號炮後，隨即舉行起駕典禮。
起駕典禮由張花冠擔任主祭官，接著由張花冠、豬哥亮恭請媽祖上轎，隨後正式展開遶境活動，媽祖鑾駕走過庄頭大街小巷，沿途民眾設香案虔誠膜拜，祈求媽祖賜福人間，遠離災難。
媽祖鑾轎於10日（農曆正月14日）晚上回新港奉天宮廟口安營，11日（元宵節）上午9時起駕遶境新港街面，當天晚上入廟安座。
何達煌表示，4年1次的媽祖出巡遶境18庄活動，包括嘉義縣新港鄉、民雄鄉、溪口鄉，以及雲林縣北港鎮、元長鄉，信眾都期待媽祖的到來，祈求工商發達、五穀豐收。1060207
(中央社)
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