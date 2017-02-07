韓團Wendy美校學霸 曾獲歐巴馬獎

我要評比

昨晚播出的南韓JTBC「非頂上（高峰）會談」中，南韓女團Red Velvet成員Wendy和澀琪代表南韓演出。節目中談到Wendy曾獲得美國歐巴馬總統獎表揚。

南韓「亞洲經濟」今天報導，綜藝節目「非頂上會談」中，主持人全賢武提到Wendy曾獲得歐巴馬總統獎。

對此，Wendy表示，「美國每所高中每年有1名學生可以得到這個獎，根據學習成績、領導能力、課外活動參與度等方面綜合評選。」

同時，Wendy還自曝「高中時成績評點為3.93分（滿分為4）」，可謂是名符其實的美女學霸。

此外，Red Velvet近日攜第4張迷你專輯「Rookie」進攻樂壇。1060207

(中央社)