週六營業郵局不減反增 1年加班費多2億
中華郵政股份有限公司今天宣布，25日起，週六營業郵局從287家增為288家，估計配合一例一休，每年多出約新台幣2億元加班費，全由公司自行吸收。
一例一休上路後，中華郵政原本規劃減少週六營業郵局家數，但交通部請中華郵政考量民情，審慎評估，結果政策反轉，週六營業郵家數不減反增。
中華郵政副總理王淑敏說，不但現在287家週六營業郵局繼續提供服務，25日起再新增高雄佛公郵局每個月第2週週六營業；不過，週六營業郵局原本是上午8時30分到中午12時，25日起改為上午9時到中午12時。
王淑敏表示，配合一例一休新制，週六營業郵局政策不變下，估計每年增加的加班費人事成本約2億元，全由公司自行吸收，同時與工會達成共識，週六營業郵局，人力沒問題。1060207
(中央社)
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