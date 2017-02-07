感情問診收費一百二 張兆志挨轟開「愛情斂財室」

張兆志開設「愛情診斷室」被質疑斂財。(圖/張兆志臉書、DCard)

藝人張兆志在臉書開設「愛情診斷室」，並化身「喬志先生」為粉絲解答感情疑惑，一針見血的回應獲得網友認同，更將他封為「兩性達人」，不過卻爆出問一個問題要加收一百二十元，被網友砲轟斂財。

張兆志近年轉型為「兩性達人」。(圖/本報系資料照)

張兆志在臉書上設「愛情診療室」，原本下載app收費就要價60元，現在更爆出問一個問題要加收120元，就有網友在《Dcard》po文，並附上網友抱怨文痛批：「明明都酸人居多還要收錢，根本是利用別人感情上的無助藉機收錢」，更嘲諷可以改名為「愛情斂財室」。

根據《自由時報》報導，張兆志透過經紀人回應，「app上架至今3年，下載的60元是含一次發問，原po應該會錯意了」，對於網友質疑或是反對的意見，張兆志表示會給予尊重，對於每個願意討論愛情難題的朋友，自己也願意花更多心思去關心各位。

(中時電子報)