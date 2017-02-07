NBA》塞爾提克湯瑪斯與勇士柯瑞奪單周最佳

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塞爾提克艾塞亞湯瑪斯(右)獲得上週東區最佳球員殊榮。(美聯社資料照)

塞爾提克艾塞亞湯瑪斯與勇士史提芬柯瑞分獲上周最佳球員殊榮。

湯瑪斯上周帶領綠衫軍4戰全勝，目前7連勝，個人場均37.8分，外加6.8次助攻，投籃命中率49.4%，面對活塞和暴龍得分皆超過40分以上，甚至在與暴龍之役第4節豪取19分。

勇士上周2勝1敗，柯瑞場均34.3分，9.3次助攻，投籃命中率57.1%，三分球更是39投22中，命中率高達56.4%，其中在與黃蜂交手時三分球15投11中，飆進39分，隔日與快艇的「背靠背」之戰送出平生涯最高11次助攻。

(中時電子報)