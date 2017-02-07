里約奧運比賽場地 荒蕪幾近廢棄
2016年里約奧運和帕奧運結束後還不到6個月，前往奧林匹克公園參觀的遊客，都對現場一片荒涼的情況感到意外。
奧林匹克公園在去年帕運結束後，昨天舉行體育活動，邀請沙灘排球冠軍進行友誼賽，吸引球迷前往，但奧運主要舞台遭廢棄的模樣，讓許多人不滿。
巴西體育部與李岳市政府去年底達成協議，由聯邦政府接手管理奧林匹克公園，單單今年就預定支出至少巴西幣4500萬元（新台幣4億4918萬元）。
2011年興建奧林匹克公園前，里約市政府的計畫是等奧運結束後，以公民營合作方式招標，將場地交給民營機構開發管理25年，那麼市政府每年只需支出巴西幣1300萬至2250萬元。
但計畫沒有成功，去年底只有1家企業表示有意管理奧林匹克公園，但未提供充分的財務保障。耗資12億元興建奧林匹克公園的聯邦政府只能直接接手管理1號和2號競技場、田徑場以及網球中心。
在承擔奧林匹克公園營運成本的同時，巴西體育部也將積極安排舉辦各項體育競賽和訓練活動，確保奧運為後代留下的物質和知識遺產。1060206
(中央社)
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