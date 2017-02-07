美媒：共軍艦隊訪中東　加強存在感

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由3艘中共海軍艦艇組成的護航編隊，日前完成對波斯灣4國的訪問。美國媒體報導指出，實力不斷壯大的中共海軍，持續在這個具有重要戰略意義的地區加強存在。

由飛彈驅逐艦哈爾濱號、飛彈護衛艦邯鄲號、綜合補給艦東平湖號組成的護航編隊，1月底至2月初先後訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國及科威特，行程在5日結束。

在訪問前，這一編隊剛在亞丁灣完成反海盜護航巡邏任務，是中國大陸派出的第24批護航編隊。

美聯社報導，中共海軍一直利用巡邏活動，打造在遠離母港的海域執行任務的能力，並仿效其他大國，利用軍隊作為拓展外交的工具。

報導提到，中國大陸方面認為，這項訪問有助於激發人們「對『一帶一路』計劃的興趣」。

這項報導直指，中共海軍的護航行動，也促使北京在亞丁灣與紅海間的非洲國家吉布地，修建後勤補給基地，成為中國大陸在海外的第1個軍事基地。而美國、法國、日本已在吉布地設有軍事基地。1060207

(中央社)