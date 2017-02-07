蘋果在印度製造優惠 印府尚未定案

蘋果公司在確定委由緯創在印度班加羅爾製造iPhone手機後，印度政府高層官員昨天表示，印度政府還未決定對蘋果在印度製造iPhone的優惠要求做出讓步。

一旦印度政府同意蘋果的優惠要求，幫蘋果代工的緯創，以及蘋果另一代工合作夥伴鴻海集團，都有可能因此受惠。

據媒體報導，蘋果與印度政府磋商「來印度製造」（Make in India）優惠條件時，除提出關稅減免等稅賦優惠外，也重提在印度賣二手iPhone。

「今日印度」（India Today）今天引述印度工商部產業政策與推廣司（DIPP）次長阿比謝克（Ramesh Abhishek）說，蘋果已向印度政府提要求條件。

阿比謝克指出，印度政府就蘋果的要求召開跨部會會議，但沒有一個部門對這些要求做出最後決定，「我們與他們持續保持聯繫」。

他強調，印度政府支持製造業，包括企業在這個國家進行的加值製造。「所以我們當然要推廣這些（加值製造），因此協調所有有關部門做出回應，但這些部門迄今尚未做出最終決定。」

阿比謝克也重申，印度政府不會針對某一特定企業採取任何決策決定。他又補充說，DIPP已把蘋果的要求轉給稅務部門。

蘋果公司1月25日向由阿比謝克主持的印度政府跨部會小組簡報蘋果「來印度製造」的藍圖，並希望取得包括關稅減免等稅務優惠，包括給予15年零組件和設備進口關稅豁免，及放寬30%必須當地採購的限制。

目前，印度政府透過「改良特別獎勵計畫」（Motified Special Incentive Package Scheme, MSIPS）提供優惠，以支持電子製造業在印度發展。

蘋果iPhone在全球銷售出現放緩，尤其是過去成長快速的中國大陸。因此，蘋果希望能在印度建造製造基地，降低成本，快速搶攻全球智慧型手機成長最快的印度市場。1060207

(中央社)