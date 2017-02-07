許厝分校專家會議 環團盼進場旁聽
國健署今天將召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，環保團體除了要求進入旁聽之外，更希望政府全面針對六輕污染進行清查。
國民健康署今天上午11時將跟環保署等相關單位，召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議。對此，彰化縣環境保護聯盟等多個環保團體召開記者會，要求也要進入現場旁聽。
彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，今天會議主要是討論麥寮橋頭國小許厝分校的學童，是否遷回分校就讀，環團的立場是希望不要回去。施月英指出，長期與台塑合作的成大李俊璋研究團隊的研究方法與結果，有許多疑點及疏漏，研究結果也違反常理。
施月英表示，孩童正值發育不容學者不嚴謹的研究，公務人員的錯誤判斷，應該要遠離六輕，留在本校就讀。
施月英也強調，六輕的數據一直被外界質疑有造假嫌疑，政府應該要全面介入清查，告訴外界六輕實際的污染狀況。
「不只許厝分校，而是攸關鄉鎮」施月英說，他們要求環團也可以進場旁聽此場專家會議，因為六輕的污染不止攸關許厝分校的學童健康，也攸關鄰近鄉鎮居民的健康。1060207
(中央社)
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