高市凌晨5火警 消防員漏夜救火還遭嗆
高市今天凌晨至清晨陸續發生5起火警，所幸無人受傷，消防人員疲於奔命漏夜救火之際，清晨在一家釣蝦場KTV救護1名踩空樓梯摔破頭的醉漢時，遭對方嗆聲，令人大嘆消防員難為。
高雄昨夜相當不平靜，從凌晨至清晨接連發生5起火警，凌晨0時30分左右，前鎮區凱旋四路金鑽夜市裡一處服裝鞋品拍賣臨時攤位竄出火舌，現場大批衣物與球鞋助長火勢，火勢一發不可收拾，火光熊熊及現場警消車輛警笛聲擾人清夢，火勢於10分鐘內撲滅，攤位現場幾乎焚毀。
苓雅區一處大樓隨後也發生火警，大批消防員趕到發現，是住戶煮食不慎引發火災，及時撲滅未釀成災，三民區一家民宅接著冒出濃煙，消防人員火速抵達時，火勢已被撲滅，引起附近民眾一場虛驚。
清晨4時09分鼓山區河邊街一處平房民宅竄出火苗，大批消防人車趕到，平房已陷入火海，火勢於4時26分撲滅，屋主當時不在，屋內無人，現場燒毀1樓平房客廳拜拜用家具及器具。甲仙區另一處雜草夜裡也起火，火勢隨即被撲滅。
另外，三民區九如一路1家釣蝦場KTV清晨5時16分1名年輕人與3名女子消費後準備離開時，年輕男子疑因不勝酒力下樓時踩空，從2樓跌下到1樓轉角處，當場頭破血流，店家趕緊打119叫救護車，救護人員幫他清理包紮傷口時，隨行1名喝醉的女子上前干擾救護人員，雙方發生口角，傷者還幫女友對救護員嗆聲，但警消人員仍將他送醫。
消防局說，這名男子自樓梯跌落到地，造成左前額約7公分撕裂傷，意識清楚，現場給予包紮止血等救護處置後，將他送醫。1060207
(中央社)
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