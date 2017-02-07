想像與真實 格雷陰影浪漫化愉虐性愛

特派員看世界專欄電影格雷的五十道陰影續集將於情人節前週末上映，再度掀起全球對皮繩愉虐性愛的無限想像。格雷小說結合年輕俊男美女虐待與愛情元素，但真實的愉虐世界卻是另外的景象。

「皮繩愉虐」BDSM是英國小說家EL詹姆絲（E. L. James）暢銷書「格雷的五十道陰影」（Fifty Shades of Grey）3部曲的主題，小說在全球熱銷1億5000萬本，同名電影首部曲賣座達5億7000萬美元，續集「格雷的五十道陰影：束縛」（Fifty Shades Darker）即將上映。BDSM意指綁縛與調教，施虐與受虐（bondage & discipline，sadism & masochism）。

格雷續集YouTube頻道預告片點擊已超過4000萬次，娛樂圈熱議主角達珂塔強生（Dakota Johnson）和傑米道南（Jamie Dornan）的裸露和愉虐尺度，片商有信心再創票房佳績。

格雷小說營造萬花筒般的愉虐和愛情幻想，吸引全球以女性為主的讀者目光，但愉虐世界的真實和小說差距甚遠，2011年出版時即引起皮繩愉虐界的嘲諷，認為作者EL詹姆絲以幻想為基礎，大概沒有實戰經驗，欺騙不少女性讀者，以滿足其平淡生活的不滿足。

格雷3部曲描寫女大學生安娜（Anastasia Steele）與熱愛虐待性愛的企業總裁克里斯汀．格雷（Christian Grey）的愛情故事，安娜努力將強勢又黑暗的克里斯汀導回情愛正軌，電影更進一步「浪漫化」小說，續集的愛情成分增加，更讓皮繩愉虐界搖頭。

看過「格雷的五十道陰影：束縛」的電影界人士指出，全片猶如加了性虐待的黑色驚悚片，傳統愛情電影的元素增加，例如懷怨跟蹤的前女友，有權力的年輕英俊上司。

格雷是小說，不是事實，可無盡想像愉虐世界的操縱與服從、痛苦與歡愉。但愉虐不是藏在黑箱的秘密，性好此道的世間男女，認為小說裡建構在愛情上的愉虐與真實相差太遠。

網路書評家倫斯登（Katrina Passick Lumsden）認為，第2部格雷的故事簡直荒謬，作者意圖販售不存在的劇情。熱愛此道者江山易改本性難移，試圖把他們轉化成標準情人更是危險之舉。她呼籲，別再浪漫化性愛虐待！「幻想」是一回事，不可能的「妄想」得另當別論。

皮鞭、蠟燭、抽打、捆綁是性虐世界和情色影片中常見的工具和行為，真槍實彈的愉虐多在雙方有共識下進行，強迫與被迫、虐待程度都是彼此認定的享樂情境。格雷首部曲中的安娜被迫，卻因愛情流連忘返，在真實世界恐怕不多見，也不是健康的關係。

英國「衛報」（The Guardian）引述看過格雷首部曲，愉虐療癒工作者莎拉（Emily Sarah）的說法，片中的愉虐性愛看來平淡無奇，道具美觀不真實。真正的性愉虐關乎連結與溝通，有許多儀式性行為，作者看來缺乏多元經歷，恐怕經歷的是安全度較低的愉虐。

愉虐大抵未如電影主題所指的黑暗（Darker），但戀物（Fetish），例如對皮飾道具的偏好，儀式（Ritual），例如愉虐派對，裸露癖（Exhibitionism），例如觀看與被觀看，確是愉虐世界的重要沉溺元素。

格雷二部曲以華麗面具派對開場，展開連串黑色性虐與情愛橋段，觀眾幻想之際，讓電影歸電影，可別在愛情與愉虐間搭起橋梁。1060207

(中央社)