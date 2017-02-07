港媒：港特首選舉北京唯一支持林鄭月娥

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港媒今天報導，中國大陸全國人民代表大會常務委員會委員長張德江近日表示，前香港政務司司長林鄭月娥是北京中央唯一支持的香港行政長官（特首）參選人。

星島日報報導，張德江近日赴廣東深圳，聽取香港選舉委員會部分建制派選委對特首選舉的意見。

報導引述消息透露，張德江在會面中表明，林鄭月娥是北京中央唯一支持的特首參選人，並強調這是中共中央政治局的決定，不是個別官員或部門的主張。

張德江聲稱，北京中央並不是欽點特首，只是就選舉表達立場；因為特首是根據「基本法」並由選委會經選舉產生的，如果要欽點，不如直接委任。

報導指出，他還在會面中讚揚林鄭月娥愛國愛港，以及豐富行政經驗。

張德江是中共政治局常委兼中央港澳工作協調小組組長，主管港澳事務。

報導表示，中共中央統戰部部長兼港澳協調小組副組長孫春蘭、大陸國務院港澳事務辦公室主任王光亞、全國人大副秘書長兼香港基本法委員會主任李飛、北京中央駐香港特別行政區聯絡辦公室主任張曉明也參加會晤。

這次會晤在深圳紫荊山莊進行，來自香港的代表有建制派選委及各大商會領袖。1060207

(中央社)