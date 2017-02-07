哥倫比亞台商期待商機前景
駐哥倫比亞代表處當地時間1日及3日辦理走春活動。受訪台商表示，哥國景氣展望與上年大致持平，而在哥國政府與叛軍已簽署和平協議下，期待哥國生意前景看好。
駐哥倫比亞代表葉德貴及代表處人員拜訪旅居哥京波哥大市重要台商企業，台商經營產品項目包括汽車零配件、資訊產品、背（提）包類、珠寶仲介、中餐廳、茶點餐飲及女用飾品等。
此次造訪之台商多數表示，哥國景氣與上年大致相同，去年企業之營業狀況持平，哥國政府與叛軍已簽署和平協議，展望今年哥國整體情勢，經濟發展應可穩健成長，因此仍看好哥國生意前景。
駐哥代表處今年是連續第5年辦理台商走春活動。1060207
(中央社)
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