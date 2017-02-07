台灣國際科展 23國學生參與
2017台灣國際科學展覽會今天登場，共有23國、491名師生、158件作品參與，一同在台北市士林區的國立台灣科學教育館競賽。
台灣國際科展主要目的是選拔出國際青少年科展台灣代表，但近年也邀請國際師生來台，增加國際交流的機會。
今年科展共有23國代表，來自亞洲、歐洲、非洲等地，扣掉主辦國台灣，國際學生則有53人、40件作品。今天上午開幕典禮，各國代表輪流上台展現自己手繪的實驗白袍，呈現多元繽紛的特色。
教育部次長林騰蛟表示，參與國際科展的都是各國菁英，藉由競賽交流，是非常好的機會。他也提到台灣在PISA（國際學生能力評量計畫）表現亮眼，顯現對科學教育的重視，在未來課綱的修正中，也將在自然領域加強科學專題研究，增加動手做實驗的能力。
除了科展競賽外，主辦單位也安排創意座談、國內外教師工作坊、學生交流會等活動，同時邀請中研院院長廖俊智發表演講，讓科展不只是科展。頒獎典禮預計於10日下午舉行，並開放民眾參觀研究作品，和師生一同交流。1060207
(中央社)
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