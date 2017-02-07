美軍研發無人機回收設備

掃瞄鷹無人機是美國陸軍與海軍常用的偵察無人機。(圖/美國海軍)

軍用無人機在現代戰爭愈來愈活躍，不過就如一般飛機一樣，固定翼的無人機需要有跑道才能起飛與降落。通常起飛會比降落來的簡單，簡單的加速器或是火箭都能在很短的距離提供足夠的升力進入天空。但是如果無人機在較小的船上使用，沒有一個完整的跑道空間該怎麼辦？現在美國設計一種可以迅速的將無人機直接從飛行中捕獲住的回收裝置。

現在軍艦上回收掃瞄鷹的方式是用很長的纜繩勾住機翼的一端，顯得比較克難。(圖/美國海軍)

大眾科學(Popular Science)報導，以往無人機的回收大致分為跑道回收、降落傘回收、攔截網回收等。有些手段需要的空間較大，有些容易傷害到無人機。現在美國國防高等研究計劃署DARPA的未來五角大樓的未來項目中心研發一種無人回收設備，稱為「側臂」(SideArm)，很像航空母艦的降落系統，它是一個短軌下安裝攔截索與彈性網，當無人機進通過軌道下方，無人機上的捕捉勾扣到攔截索時，網子就會就會精準攔住並停下無人機，這套設備體積小、精準度高，既是回收裝置也是發射裝置。

「側臂」無人機回收軌可以迅速撈住無人機，而不會使飛機受損。

目前這套還在實驗室的測試階段，目前該系統有承重限制，不能回數MQ-9收割者或是全球鷹那麼巨大的東西，但是回收多數中小型、偵察用的無人機，比如掃瞄鷹(ScanEagle)。這些也是巡防艦、驅逐艦濱海戰鬥艦與飛彈巡邏艇所使用的無人機規格。

「側臂」系統將不只是用於船隻，DARPA設想這套系統可以裝在貨機內或卡車後面，讓前線軍隊也能使用它來發射與回收無人機。

(中時電子報)