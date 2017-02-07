放不了特休？用官方認證這招 可合法變補休

被忙碌的工作壓到喘不過氣，又沒時間請特休去逛街放鬆？不妨試試看文中的方法。（中時資料照／郭吉銓攝）

放特休假對很多勞工來說是生活中的小確幸，但不少人因為工作內容繁重根本不敢休或是找不到時間休，而勞基法修正後，未來如果有沒休完的特休，雇主必須折現。但現在出現了一種合法、讓勞資雙贏的解套方法，能讓員工把特休變成補休積假，雇主也不用因為員工無法特休而得增加薪資支出。

這個方法，就是在勞資雙方都同意的前提下，勞工雖請特休假，可是當天仍照常上班，如此一來，原本的休假就成了加班日，接著再將加班費換成補休，而補休的期限只要和老闆談妥即可，要不要定出使用期限都無妨。

對此方法，《聯合報》指出，勞動部強調，只要勞資雙方談好，特休當天出勤並不違法，且除了上述方法，勞工若於特休日上班，還有另兩種不會喪失權益的選擇，可是都得先跟雇主協調好：第一，將特休改成其他天休，但仍須在年度內用掉；第二、雇主當天要給予加倍薪水。

(中時電子報)