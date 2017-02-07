重摔十字韌帶斷裂 歐陽妮妮21歲生日慘半麻開刀

歐陽妮妮去年底不慎在舞台上重摔，沒想到竟是十字韌帶斷裂，21歲生日後就得進醫院開刀。(中時資料照片)

就讀台藝大戲劇系進修部的著名星二代歐陽妮妮，去年引發代考事件等一連串風波，之後安分專注於學業，低調了大半年，沒想到新的一年到來，妮妮又出事！昨天她與妹妹歐陽娜娜、媽媽傅娟出席經紀公司春酒，竟透露日前在學校做體操表演時不慎重摔，本導致右腳前十字韌帶斷裂，3月得進手術房開刀。

據《ETtoday》報導，歐陽妮妮去年12月底參加學校的迎新活動，在舞台上表演體操，沒想到已經非常熟練的動作，竟在台上意外失足重摔，就醫後醫生也就給了她扭傷的藥而已，「當下以為是像之前右手習慣性脫臼一樣，沒想到2個禮拜後才發現是斷裂」，她忍不瞭疼痛再就醫，才發現右前十字韌帶早就斷裂，醫生還驚訝她怎能撐這麼久。

歐陽妮妮表示，雖然十字韌帶斷裂，但目前行走都正常，只是怕拖久了會有不良影響，因此決定開刀治療，3月慶祝完生日就進手術室，由於這是她第一次動手術，讓她難免緊張並且有點害怕，醫生告訴她是採半身麻醉，表示她全程都會清醒著，「可以瞄到自己的腳開刀，我最怕看到那種畫面了！」。

(中時電子報)