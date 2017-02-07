川普辣譙媒體：恐攻不報 民調造假

美國總統川普今天指責媒體，忽視激進聖戰士所犯下的攻擊，川普講這番挑釁媒體的話卻未舉出實證，但卻點名多家美國媒體，所做的負面民調都是假新聞。

法新社與今日美國（USA Today）報導，對於有兩項新民調顯示，多數美國民眾反對旅行禁令，川普在推特開轟：「負面的民調都是假新聞，就像CNN、ABC、NBC在大選時所做的民調。抱歉，人們就是想要邊界安全與最嚴格的審查」。

此外，川普於視察佛羅里達州坦帕（Tampa）的美軍中央司令部時，列舉一連串發生於美國的攻擊，包括九一一事件、波士頓馬拉松爆炸、奧蘭多同志夜店屠殺，以及聖伯納地諾（San Bernardino）槍擊案等。

川普並說：「你們也已看到巴黎和尼斯所發生的事，全歐洲都在發生，還有的地方甚至沒被媒體報導。」

川普說：「在很多事件裡，那些非常、非常不誠實的新聞媒體都不想報導；他們都有他們的理由，你們都了解的。」

路透社報導，任內以擊敗伊斯蘭國（IS）為核心目標的川普，並未具體講哪些攻擊事件未獲媒體報導、哪些新聞單位忽略這類新聞，也沒講細節佐證其論述。

在記者就川普談話發問後，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，他們稍後會提供一個清單，列舉哪些攻擊未獲報導或報導不足，並稱「確實有好些例證」。

位於佛州的新聞學校波因特學院（Poynter Institute）資深教師湯普金斯（Al Tompkins）駁斥了川普的批評，他說：「暗指新聞記者有某些理由不報導ISIS的攻擊，是很奇怪且難以接受的事」（譯者：中央社陳亦偉）1060207

(中央社)