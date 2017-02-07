NBA》爺爺過世 克雷湯普生恐缺席公牛之戰

克雷湯普生(右)的爺爺過世，可能缺席9日與公牛之戰。（美聯社資料照）

勇士後衛克雷湯普斯的爺爺過世，預定8日舉行喪禮，湯普生已回到波特蘭奔喪，有可能缺席9日與公牛的這場戰役。

克雷湯普生先前已在1月19日向球隊告假探視病重的爺爺，當晚即歸隊，並且參加與雷霆的比賽，該役或許因為沒有參加賽前練習，導致手感不是很理想，整場比賽只攻下14分、4籃板、3助攻。

克雷湯普生出生於籃球世家，父親麥克湯普生曾效力過拓荒者、馬刺與湖人，並且在1987與88年兩度在紫金王朝拿到冠軍戒，而克雷則在勇士與史提芬柯瑞攜手摘下總冠軍，可說是當代最出名的「虎父虎子」的代名詞。

(中時電子報)