擺脫收假症候群 嚴重影響要快就醫
農曆春節假期結束，公司行號陸續開工，有些上班族出現「收假症候群」，門諾醫院身心科醫師鍾德表示，若相關症狀已嚴重影響生活，建議盡快就醫，避免拖延引發焦慮性憂鬱症。
鍾德表示，民眾從假期中的放鬆、歡樂，轉眼要面對工作、學業上的壓力，生理和心理上因無法順利適應回復正常的工作或學業時，收假症候群的症狀易伴隨而來。若出現食慾差、身體疲憊、全身不適甚至是失眠或是情緒低落、莫名焦慮、工作效率差等狀況時，就有可能是所謂的「收假症候群」。
若症狀還不至影響生活功能，但心中仍感到莫名焦慮，可以尋求心理師的協助，幫助自己盡快恢復正常生活。
鍾德強調，透過輕音樂、運動或是爬山、踏青等戶外活動，都可以有效的減緩收假症候群，大人因自我調適的方法多，因此擺脫收假症候群的速度也較快；但對於孩童來說，父母或家人的陪伴就是最好的良藥。
鍾德提醒家中有學童的父母，利用寒假的最後一週提前幫助孩子回復正常作息，以免開學時還要再面臨收假症候群的困擾。
門諾醫院臨床心理師侯仁智表示，身體生病會找醫師診治；心理如果不快樂，也可以找心理師諮商，透過心理師專業的評估及客觀的測驗及數據進行治療。
侯仁智說，這兩年的門診中，遇到不少上班族因職場人際關係、工作壓力等導致睡眠問題以及自信心不足，去年底特別增設健康心理門診，希望透過專業心理師的諮商與治療，幫助個案遠離壓力找回自信。1060207
(中央社)
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