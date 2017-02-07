越南下龍灣遊玩 澳洲遊客落海身亡
1名54歲澳大利亞籍男性遊客昨天遊玩越南下龍灣，不幸從遊船上落海身亡，越南相關部門正在開展意外原因調查及善後處理工作。
越南媒體今天報導，擔任國際旅遊團團長的史考特（Stephen John Scott）與1批遊客5日搭乘「寶玉20號（Bao Ngoc 20）」過夜遊船瀏覽下龍灣。
報導指出，意外於昨天上午9時發生，遊船上人員突然發現史考特不見蹤影，懷疑他落海失蹤，立即求救搜救單位。
搜救單位立刻派遣救援隊赴現場，同時要求附近漁船配合協助搜尋，直到當天下午1時找到這名遊客的屍體。
報導說，當地相關部門正在辦理相關手續，積極協助罹難者家屬處理善後事宜；同時展開意外原因調查。警方初步判斷，這名遊客有可能自行跳海輕生。
下龍灣位於北部灣西部，離越南首都河內150公里，被聯合國教科文組織評為世界8大自然奇觀之一，也是世界49大自然遺產之一。下龍灣被視為到越南必訪景點，每年吸引大批遊客。1060207
(中央社)
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