元宵節將至 南投抽驗湯圓蝦米肉品
元宵節又稱小過年，為確保應景食品安全，南投縣政府衛生局抽驗湯圓、蝦米、肉品等食品，13件樣品檢驗結果都符合規定。
元宵節即將來臨，為確保飲食衛生，南投縣政府衛生局日前派員到傳統市場、超市、小吃店、餐廳，進行食品稽查輔導及抽驗，包括湯圓、蝦米、肉品，共抽驗13件產品，檢驗二氧化硫、動物用藥、防腐劑是否合乎標準，檢驗結果都與規定相符。
衛生局今天表示，元宵湯圓熱量高，也建議可選擇無餡小湯圓取代包餡元宵，勿用油炸，可採蒸、煮方式烹調，湯頭選用清湯或低糖甜湯，以減少過多熱量，吃得愉快又無負擔。
衛生局提醒，民眾選購應景食品時，若是現場手工製作的散裝湯圓，應注意工作人員手部清潔衛生，手部不得有傷口、留長指甲、塗指甲油、配戴飾品、手錶，並穿戴乾淨衣帽。
以及製造場所盛裝湯圓的容器及工作檯面、天花板、牆壁、地面，應保持清潔乾淨；完整包裝應標示「有效日期」，若選購冷凍、冷藏湯圓，需注意保存溫度，並查看販售場所的溫度是否符合，以確保產品品質、防止變質。1060207
(中央社)
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