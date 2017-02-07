放下身段 57歲科技業主管成功再就業

57歲的林聰正在科技公司擔任採購課長，工作資歷30年，卻不料被解僱，失業1年多，最近，由勞動部就業中心運用「僱用獎助措施」成功找到倉管員工作，從基層再打拚。

林聰正自永達技術學院電子工程系畢業後，在高雄市1家科技公司工作，從基層的技術員做起，一路晉升至採購課課長，工作資歷30多年，他原以為可以待到退休，沒想到民國104年突然遭資遣，「當時的心情只能用晴天霹靂形容」，因為全家經濟來源就靠這份薪水。

失業期間，林聰正投遞數十張履歷，有些石沉大海、有些雖獲面試機會，當信心滿滿向雇主說明過去豐富工作經驗時，多數雇主在意他能否放下身段，從事基層工作，也有主管因他年紀問題產生諸多顧慮。

林聰正求職四處碰壁，但不氣餒，最近求助潮州就業中心，就服員得知他中年轉職所遭遇的難題後，決定運用「僱用獎助措施」，推薦至屏東縣昱鈜實業公司應徵面試倉管員職缺，最後獲錄取。

面對這份得來不易的工作，林聰正很珍惜，為了解金屬加工業使用的電子材料，常翻書自修、鑽研專業領域，目前同事開口要零件，他馬上就能找出零件，使公司作業流程順暢。

另外，為了勝任倉管員工作，林聰正利用假日參加訓練，在短短兩個月內考取堆高機證照，工廠內經常可見他駕駛堆高機搬卸貨。

潮州就業中心主任楊采蘭鼓勵中高齡待業民眾，在求職過程可多加利用政府資源，就業中心將視狀況運用「僱主獎助措施」，即雇主僱用失業期間連續達30日以上、年滿45歲至65歲的中高齡失業者，可領每人每月新台幣1萬2000元，最長12個月的獎助津貼。

行政院主計總處公布屏東縣去年平均失業率為3.9%，男性失業率明顯攀高，女性失業率則下降，去年屏東縣的失業人口達1萬7000人，其中男性失業者為1萬人，比104年增加了2000人，女性失業者為7000人，比104年降低1000人。1060207

(中央社)