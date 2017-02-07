郝龍斌：人頭黨員對國民黨是毒藥

宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，不只黑幫入黨，只要有人意圖以人頭黨員來影響選情，都是非常傷害黨的，不是補藥，只是安慰劑，甚至是毒藥。

外傳有大量人頭黨員入黨，名單甚至包括殺警案主嫌萬少丞，引發黨中央高度重視。

郝龍斌上午指出，據他所知，台北市黨部會一通一通電話打給當事人了解。全國也能這樣如實查核，不只新增，包括突然願意補繳4年黨費，來回復黨籍的人。

郝龍斌說，過去民進黨也曾有類似情形，他們為避免爭議，連審查都沒有，直接將「包裹入黨」者整批退回，由此可知大家都在防人頭黨員之弊。或許這也能參考，但不只黑幫入黨，只要有人意圖以人頭黨員來影響選情，都是非常傷害國民黨的。

郝龍斌表示，國民黨現在已如此虛弱，要這些人頭做什麼？這些虛假的數字、虛假的民意，對目前黨而言，不是補藥，只是安慰劑，甚至是毒藥；在黨危急存亡之秋，他期盼大家能沒有私心、沒有詭計，堂堂正正的打一場好的黨主席選戰。1060207

(中央社)