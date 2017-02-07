郝龍斌：人頭黨員對國民黨是毒藥
宣布參選國民黨主席的國民黨副主席郝龍斌今天表示，不只黑幫入黨，只要有人意圖以人頭黨員來影響選情，都是非常傷害黨的，不是補藥，只是安慰劑，甚至是毒藥。
外傳有大量人頭黨員入黨，名單甚至包括殺警案主嫌萬少丞，引發黨中央高度重視。
郝龍斌上午指出，據他所知，台北市黨部會一通一通電話打給當事人了解。全國也能這樣如實查核，不只新增，包括突然願意補繳4年黨費，來回復黨籍的人。
郝龍斌說，過去民進黨也曾有類似情形，他們為避免爭議，連審查都沒有，直接將「包裹入黨」者整批退回，由此可知大家都在防人頭黨員之弊。或許這也能參考，但不只黑幫入黨，只要有人意圖以人頭黨員來影響選情，都是非常傷害國民黨的。
郝龍斌表示，國民黨現在已如此虛弱，要這些人頭做什麼？這些虛假的數字、虛假的民意，對目前黨而言，不是補藥，只是安慰劑，甚至是毒藥；在黨危急存亡之秋，他期盼大家能沒有私心、沒有詭計，堂堂正正的打一場好的黨主席選戰。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。