我赴美快速通關 不受川普移民政策影響

外交部北美司司長薛美瑜上午表示，快速通關政策跟移民政策是兩回事，強調不受影響。（陳建瑜攝）

針對台灣加入美國「全球入境計畫」(Global Entry)後目前執行進度仍持續進行中，但未來是否受到美國總統川普的影響？外交部北美司司長薛美瑜上午表示，快速通關政策跟移民政策是兩回事，強調不受影響。

美國「全球入境計畫」是美國國土安全部「海關及邊境保護局」（CBP）透過預先審核程序，加速低風險旅客入境美國的計畫，符合該計畫之民眾只需要事先申請、完成安全查核並通過面試後，即可在赴美時由專用通道入境，省去排隊時間。

台美去年簽處「全球入境計劃」後，未見具體結果。薛美瑜表示，執行的進度確實比預期時間長，主要牽涉到我國國內機關在權責分配仍需協調，而真正上路前，我方還要細部建置，包含申請網頁、外國人入境網頁建置及美方系統連結等，都還在進行當中。

她說，目前時間尚未確定，台美相關機關都還在溝通當中，而系統也在建置中，確定時間會對外報告。

外界關心川普簽署行政命令後，對於美國移民政策力度緊縮，是否影響我國執行「全球入境計畫」？薛美瑜說，快速通關政策跟移民政策是兩回事，前者是針對經常進出美國，及對美安全上無疑慮的人，可事先申請成為會員，因而入境時享有便利，甚至出境也可享有安檢便利，這跟移民政策是兩回事，至於移民政策部分，她非權責方面可回答。

(旺報)