再掀中日大戰 吉隆坡-曼谷高鐵將展開談判

日本新幹線列車被外界譽為全球最安全的高鐵系統。（達志影像/Shutterstock）

泰國和馬來西亞近日將展開新一輪的談判，商議曼谷至吉隆坡之間的高鐵興建案，這條總長約1,500公里的高鐵，勢必再度掀起中國和諧號與日本新幹線（Shinkansen）的爭奪戰。曼谷至吉隆坡是整個東南亞國協境內最長的高鐵區段，泰國交通部長亞爾康（Arkhom Termpittayapaisiht）表示，泰國希望由中日共同承包，但馬國偏向採用中國系統。

據日經亞洲週刊（Nikkei Asian Review）報導，長約1,500公里、連結東南亞兩大都市曼谷與吉隆坡的跨國高鐵線，於近期內進行新一波的協商，馬來西亞與泰國將商議將採用哪一種規格，外界普遍認為，馬泰兩國仍會從中國和諧號與日本新幹線中間進行選擇。不過泰國交通部長亞爾康在接受媒體專訪時表示，「泰國方面希望從中日兩國的方案取得平衡，最好能由中日共同承包，但我們的鄰居馬來西亞，卻很明顯地傾向採用和諧號的態度。」

大陸自製的高鐵列車和諧號，經過於貴州省貴陽一帶。（圖/新華社）

大陸先前輸出高鐵至東南亞與澳洲的藍圖。（圖/中新社）

東南亞國協的高鐵計畫，最早是由前馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）於1995年東南亞國家高峰會上提出，希望透過鐵路連結整個東南亞的人流、物流和金流，目前計畫北起雲南昆明、南至新加坡，沿途經過包含越南、寮國、緬甸、泰國、馬來西亞等國，其中在泰國境內另有兩條支線，連結曼谷至北部的清邁（Chiang Mai）與廊開府（Nong Khai）。大陸與日本目前已在吉隆坡至新加坡的高鐵上呈現競爭狀態，這條預計在2026年完工、長約360公里的東南亞首條跨國高鐵，將可能成為馬泰兩國選擇系統的範本。

但日本新幹線最大的不利在於價格，泰國交通部長亞爾康透露，「就拿曼谷至清邁來說，670公里的路線，日本的報價為5億泰銖（約4.45億台幣），如而另一條從寮國首都永珍（Vientiane）至曼谷的873公里高鐵，大陸給出的報價卻只有3.8億泰銖（約3.38億台幣）。」近年來隨著大陸高鐵技術快速發展，挾帶著大規模的金援和貸款，讓其高鐵技術不斷地在全球攻城掠地，已搶下印尼高鐵案的和諧號，是否能再次於東南亞擊敗新幹線，外界都在拭目以待。

(中時電子報)