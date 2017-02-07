把握最後青春！鍾欣怡比基尼爆乳 W奶超惹火

鍾欣怡辣穿比基尼，大秀前凸後翹好身材。（圖／取材自鍾欣怡 Cathy Chung臉書）

女星鍾欣怡擁天使臉孔、魔鬼身材，是不少人心中的女神，2014年與節目製作人孫樂欣結婚後，生下愛女「小乖」，一家人在過年期間到泰國度假，鍾欣怡也把握當地好天氣，換上比基尼秀身材曲線，W形美胸若隱若現，儘管鍾欣怡自嘲是「姐在把握最後的青春」，不過火辣身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

鍾欣怡難得曬出泳裝照，連曬三套比基尼。（圖／取材自鍾欣怡 Cathy Chung臉書）

鍾欣怡難得曬出泳裝照，這回她換穿白、綠與桃紅色比基尼，大秀爆乳、蠻腰，火辣程度爆表，鍾欣怡還側身秀白皙美背與翹臀，S形身材曲線超性感，完全看不出已是一個孩子的媽，自己看了也忍不住大讚：「水啦」！而這些照片完全出自孫樂欣之手，也讓鍾欣怡大讚老公：「孫先生儼然是最佳攝影師」。

鍾欣怡連曬三套比基尼，不過她也透露，不會游泳又曾溺水，自己不是海灘女孩，鍾欣怡其實沒什麼泳衣，不過鍾欣怡很愛曬太陽，她可以一本書搭配一杯飲料，就躺在泳池畔待上半天，而當媽之後，鍾欣怡變成改帶貼紙本、玩具，並不時拍下老公和女兒，現在成為幸福媽咪的她，也曬出全家福，分享天倫樂。

(中時電子報)