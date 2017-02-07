經典綠葉退隱後 擁3女友享齊人之福
港星鄧兆尊是TVB的黃金綠葉，不少喜劇電影也有他的身影，近年他淡出演藝圈，5日是他的50歲生日，三個女友都現身為他慶生，大享齊人之福。
台灣觀眾對於鄧兆尊的印象，應該就是在周星馳電影《凌凌漆大戰金鎗客》和《百變金剛》的演出，他雖然在TVB跑龍套20年，但其實他家境富裕，是已故著名粵劇大師鄧永祥的長子，他用父親留給他的遺產投資，身家超過數億。
而進幾年他淡出演藝圈，近日適逢他50歲生日，他的妹妹和好友都齊聚為他慶生，更令人驚喜的是，他的3個女友也都現身，和和氣氣陪伴在他旁邊，合照也看得出對「大老婆」尊重，讓她坐在鄧兆尊旁邊，其他2個女友站後方，大享齊人之福。
(中時電子報)
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