勁敵變隊友 和田毅盼松坂大輔復活
和田毅與松坂大輔，過去在日職分屬軟銀跟西武，數次同場上演頂尖對決，如今年逾30歲的兩人，先後披上軟銀戰袍，但和田去年拿下勝投王，松坂仍在與肩傷對抗，不過現在新球季將到來前夕，松坂漸找回狀況，和田當初回鍋時，許下想與松坂一起擠身先發輪值的目標，總算有機會能完成。
過去「松坂世代」主宰日職時期，松坂與和田、杉內俊哉、新垣渚，為該世代最強的四個投手，《西日本體育》報導，過去松坂轉戰大聯盟前，與和田曾有8場對投，松坂拿下5勝3敗，和田則只有2勝5敗；之後到了美國，兩人卻雙雙因傷所困，沒能在美國重現頂尖對決。
「大輔是我世代最頂尖的選手，」昔日勁敵變隊友，如今松坂狀態極佳，和田也很有感，距兩人在同隊先越來越近，他為此感到開心，「這是我回鍋的其中一個目標，我也朝這方向去努力。現在大輔走出肩傷困擾，我得避免受傷。希望繼續努力，能讓彼此都得到好結果。」
(中時電子報)
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