柬埔寨禁升我國旗 外交部：致力亞太和平

柬埔寨總理洪森日前表示，遵守「一個中國」政策，因此禁止升起台灣的國旗。外交部今天表示，不評論此言論，我國身為主權獨立國家，致力於與亞太國家建立互利友好的合作關係。

美聯社報導，洪森（Hun Sen）4日對柬埔寨中國協會（Cambodian-Chinese Association）演說時表示，他歡迎台灣商人投資，但由於柬埔寨遵守北京提出的「一個中國」政策，因此禁止升起台灣的國旗，他也曾拒絕台灣在柬埔寨設立官方代表處。

外交部發言人王珮玲上午受訪時表示，對柬埔寨總理的相關言論，外交部不予評論。

王珮玲表示，我國作為主權獨立國家，致力維護亞太地區和平穩定，願意與區域內的國家建立互利友好的合作關係，也包括柬埔寨，這個政策沒有變化。

媒體詢問，柬埔寨是否曾拒絕我國在當地設立官方辦事處？王珮玲回應，她沒有評論。

媒體多次追問，是否有拒絕設立辦事處一事？王珮玲重申，外交部不評論，沒有更進一步要說明的，她不評論外交工作細節。

她表示，外交部不可能在全球所有地方都設代表處或辦事處，但有劃定兼管轄區，儘量協助旅外國人，目前柬埔寨是胡志明辦公室的轄區。

媒體詢問，洪森的言論是否會對新南向政策造成衝擊？王珮玲說，要先做了才知道有沒有衝擊，洪森有他的考量，外交部不評論。

至於洪森的言論，是否會影響台柬經貿往來？王珮玲說，洪森有說歡迎我國投資，外交部不評論，但重申將致力區域和平穩定，願意與區域內各國發展互利友好合作關係。對於當地台商，外交部目前沒有進一步的提醒訊息。1060207

(中央社)