南京深山赫見民國水井　似由國軍挖掘

中國大陸南京紫金山上的偏遠無人區，日前被發現一口民國時代留存的水井。發現水井的中山陵園管理局認為，可能是1937年南京保衛戰前，由當時中央軍校官兵為防禦日軍所挖掘的。

金陵晚報報導，這口水井位在紫金山二道溝的偏遠山區密林中，「前不著村後不著店」，歷史上一直沒有多少人居住。日前才被中山陵園管理局文物處官員及南京大學文化遺產研究所學者，一同在山區巡查文物時赫然發現。

報導描述，這口水井的井壁、井欄都用古舊的青磚砌成，井欄外面有一層水泥。中山陵園管理局文物處長聞慧斌表示，井上的青磚常見於民國建築，因此判斷這口井很可能是民國時期挖的。

聞慧斌說，水井一般都出現在人煙稠密的地方，但紫金山的深山裡出現水井，讓人難以理解。而民國時期，紫金山上的建築主要是朱元璋、孫中山等名人的陵墓，沒有多少人住在山裡，當地也沒有村落。

報導指出，聞慧斌初步研判，這口水井可能是1937年南京保衛戰前，駐守南京的中央軍校教導總隊官兵挖掘的。理由是，抗戰爆發前，國民政府在南京周邊建造大量防禦工事，其中設在紫金山上的碉堡就超過100個，就由中央軍校教導總隊官兵駐守。

他表示，這口水井應該是當時防禦工事的配套設施，是讓守軍取水用的，而距水井不遠處，就有數座當時興建的碉堡。1060207

(中央社)