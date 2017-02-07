逛書展兼傳愛 捐二手書助弱勢童蓋書屋
台北國際書展8日起跑，家扶基金會和二手書店合作，民眾只要捐出二手書，估價的書款就會捐給家扶，幫助弱勢兒童建置書屋和擴充圖書資源。
家扶基金會表示，依據家扶「2015年弱勢兒少生活趨勢調查報告」發現，48.8%弱勢兒少缺乏參考書籍，49.4%兒少每月學用品花費不到新台幣500元，且有27.8%兒少沒有安靜的讀書空間，顯示弱勢兒少學習資源與環境不足的困境。
為了不讓貧窮阻礙弱勢兒童的發展，家扶基金會因此推動書香閱讀及行動圖書館社區推廣方案，今年書展也和茉莉二手書店合作，希望募集建置「茉莉書屋」及擴充「行動書車」的圖書資源，推廣兒少閱讀及課後照顧，助弱勢兒少夢想起飛。
家扶基金會表示，民眾可於8日至13日國際書展期間，帶一本二手書到茉莉二手書店的書展攤位，在紙條上分享跟此書的結緣故事或讀後心得，即可從「分享樹」上換得另一本書，如果願意捐出愛書，茉莉二手書店會為書估價，並將書款捐給家扶基金會，民眾還可獲贈百元茉莉貴賓禮券。
茉莉二手書店也和書展基金會共同邀請知名編輯傅月庵與北京立體書博物館館長文自秀，於11日下午舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款和珍本拍賣的盈餘將全數支持家扶基金會的「愛閱讀計畫」。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。