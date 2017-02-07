逛書展兼傳愛 捐二手書助弱勢童蓋書屋

台北國際書展8日起跑，家扶基金會和二手書店合作，民眾只要捐出二手書，估價的書款就會捐給家扶，幫助弱勢兒童建置書屋和擴充圖書資源。

家扶基金會表示，依據家扶「2015年弱勢兒少生活趨勢調查報告」發現，48.8%弱勢兒少缺乏參考書籍，49.4%兒少每月學用品花費不到新台幣500元，且有27.8%兒少沒有安靜的讀書空間，顯示弱勢兒少學習資源與環境不足的困境。

為了不讓貧窮阻礙弱勢兒童的發展，家扶基金會因此推動書香閱讀及行動圖書館社區推廣方案，今年書展也和茉莉二手書店合作，希望募集建置「茉莉書屋」及擴充「行動書車」的圖書資源，推廣兒少閱讀及課後照顧，助弱勢兒少夢想起飛。

家扶基金會表示，民眾可於8日至13日國際書展期間，帶一本二手書到茉莉二手書店的書展攤位，在紙條上分享跟此書的結緣故事或讀後心得，即可從「分享樹」上換得另一本書，如果願意捐出愛書，茉莉二手書店會為書估價，並將書款捐給家扶基金會，民眾還可獲贈百元茉莉貴賓禮券。

茉莉二手書店也和書展基金會共同邀請知名編輯傅月庵與北京立體書博物館館長文自秀，於11日下午舉辦「珍本古籍公益拍賣會」，募得善款和珍本拍賣的盈餘將全數支持家扶基金會的「愛閱讀計畫」。1060207

(中央社)