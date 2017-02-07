柬埔寨禁升我國旗 藍委：盼大陸能輕鬆點
國民黨立法院黨團總召廖國棟今天對此表示，柬埔寨禁升台灣的國旗，應是大陸政府有這樣的要求；站在兩岸同是華人的立場，希望大陸能輕鬆一點，不要那麼急迫、緊張。
柬埔寨總理洪森（Hun Sen）4日對柬埔寨中國協會（Cambodian-Chinese Association）演說時表示，他歡迎台灣商人投資，但由於柬埔寨遵守北京提出的「一個中國」政策，因此禁止升起台灣的國旗。
對此，廖國棟今天表示，基本上這一定是大陸政府有這樣的要求，而柬埔寨一直都跟中國非常鄰近，若大陸政府有這樣的要求，柬埔寨基本上是會同意的；但兩岸應在這樣的事情上有新的做法，大陸政府在這時候應要安靜下來，把目前的狀況先予以凍結，等兩岸的關係真的壞到已無法回復，大陸政府再做，會比較好。
廖國棟強調，站在兩岸同是華人的立場，大陸政府應該要放輕鬆一點，不要那麼急迫、緊張；而台灣方面也須就兩岸關係落到今天這樣的處境，要深刻的檢討，儘快的予以改善。
民進黨立委高志鵬表示，這在國際上比較少見，不知道有沒有透過台灣駐柬埔寨代表處正式轉達，會不會是洪森個人對中國的表態？未來外交處境的艱難是數以倍計的壓力，且柬埔寨就在中國旁邊，「西瓜偎大邊」，若中國對柬埔寨施加壓力就會開第一槍。
高志鵬說，中國使用這些官逼民反的高壓政策，不會使台商減少對台灣向心力，反而更希望台灣能茁壯當他們後盾；政府部門要想未來是否有其他國家領導人陸續接到中國壓力，做出類似無理的要求，需要國安層級來因應。1060207
(中央社)
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