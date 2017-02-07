克東風16 美首試SM-3攔截成功 可望2018部署

我要評比

「約翰‧保羅‧瓊斯號」導彈驅逐艦2月3日在夏威夷西岸海域成功發射SM-3 Block IIA飛彈，攔截了一枚彈道飛彈。（圖/美國海軍）

美國海軍「約翰‧保羅‧瓊斯號」導彈驅逐艦2月3日在夏威夷西岸海域成功發射SM-3 Block IIA飛彈，首度成功攔截彈道飛彈的連續畫面。（圖/美國海軍）

美國海軍與飛彈防禦署（Missile Defense Agency）攜手，月初首度完成了標準三型2A防空飛彈（SM-3 Block IIA，簡稱SM-3）的攔截測試。

海軍技術網（naval-technology.com）7日稱，測試時，「約翰‧保羅‧瓊斯號」（USS John Paul Jones，DDG-53）驅逐艦發射SM-3飛彈，在夏威夷太平洋外海成功攔截了模擬先進彈道飛彈，由陸上發射的飛彈。

雷神飛彈系統總裁勞倫斯（Taylor W. Lawrence）指出，這次成功測試顯示，2018年內應可按計畫在海上及岸上部署SM-3。

據俄羅斯衛星網（Sputnik）網7日報導，這款飛彈能感應來自太空的彈道飛彈攻擊，消除所帶來的威脅。

而《斥候兵》（Scout Warrior）網指出，飛彈攔截的靈感源自《星際大戰》（Star Wars），如今相關技術日益精進。「大氣層外」（exoatmospheric）飛彈能從外太空發射，攔截短程及中程彈道飛彈。要是解放軍部署中程東風-16飛彈，這反導技術就能派上用場。

這款新一代飛彈是由美國雷神（Raytheon）和日本三菱重工共同研發。美方希望，能在2018年以前，將飛彈部署於波蘭。

雷神SM-3專案總監柯恩（Amy Cohen）指出，新飛彈的靈敏度更高，也更能精準地搜索目標，讓美、日兩軍能擴大防禦範圍。

飛彈防禦署在聲明中說，就推進器及動能彈頭而言，SM-3 Block IIA比SM-3 IB更大，也延長了它的運行時間。有官員指出，這是測試是「重要的里程碑」，對因應全球有增無減的彈道飛彈威脅至關重要。

(中時電子報)