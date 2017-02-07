姚文智轟大巨蛋處理太久 柯：若有好方法可告知
有意參選台北市長的綠委姚文智，昨天在廣播節目上批台北市長柯文哲處理大巨蛋「屁股擦太久」，柯文哲今天出席台北市政府第二行政中心走春記者會後表示，台灣社會不需要有更多提出問題的人，需要解決問題的人，如果姚有更好的解決方案，可以告訴我們。
民進黨台北市議員童仲彥最近涉及家暴爭議，媒體問柯文哲是否仍願意幫他站台？柯文哲表示，到時候的事情到時候再煩惱，兩年變化蠻大的，應給任何人一個機會，有一段時間改正自己，重新爭取認同，這就看他怎麼做，如果未來一年多仍做不起來，那也沒辦法。
會不會認為民進黨太狠，切割童仲彥？柯文哲說，這社會沒什麼狠不狠，市場決定一切 做得好能改善矯正，還是可以重新爭取市場支持，如果做不好連上帝也救不了。被問及兩人是否仍是好朋友？柯說，最起碼總是認識，但不知道怎麼定義好朋友，當過醫生最大的好處就是對每一個人都可以當成是有病的人需要治療。
(中時)
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