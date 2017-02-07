蔡英文：台灣不能錯過工業4.0機會

東台精機董事長楊瑞雄（左）製作3D列印「小英總統」公仔，讓蔡總統（左三）露出笑容，還拿起來仔細端詳。（盧金足攝）

蔡英文總統7日到台中市出席「智慧∞機械推動辦公室」啟動儀式時表示，智慧製造是非走不可的路。（盧金足攝）

蔡總統（左五）看到遙控飛船進入場內，還好奇的和一旁的經濟部長李世光討論。（盧金足攝）

經濟部與台中市府今天攜手成立「智慧∞機械推動辦公室」。（盧金足攝）

拚政績，打造執政亮點！總統蔡英文今天（7日）上午到台中市出席「智慧∞機械推動辦公室」啟動儀式時表示，工業4.0是台灣不能錯過的機會，才能創造高品質的環境，智慧製造是非走不可的路。

為加速推動5大創新產業政策，協助業者升級轉型，考量機械產業及聚落特性需求，經濟部與台中市府今天攜手成立「智慧∞機械推動辦公室」，蔡總統、經濟部長李世光、台中市長林佳龍及嘉義縣長張花冠，及產學研界400多人與會。

蔡總統表示，成立「智慧∞機械推動辦公室」是台灣走入工業4.0重要里程碑，她舉1個月前到台中高工參訪時，見到很多在地產業提供實作機械，還有企業供應實習機會，學校和在地廠商結合，台中高工不是特例，是學校和在地廠商合作的延續傳統。

中台灣擁有智慧機械、航太、工具機與關鍵零組件等產業群聚優勢，蔡總統說，現在有廿八家在地大學參與「智慧∞機械推動辦公室」，計畫完成後，第一個任務就是打造機械人才的網絡，數位智慧化，支持企業建立在地人才庫資，也能讓資深員工回校進修充電。

蔡總統強調，很多研究機構和法人會投入支援，在高階零組件和運用服務，鼓勵各領域廠商製程自動化，政府推動航太與半導體的軟硬體有更多元需求，台灣內需市場有持續成長動能，也是本土邁向智慧製造，擁有更好的競爭力。

「面對全球競爭力，需擴充展示銷路和管道，充實台中商展中心！」蔡總統說，「智慧∞機械推動辦公室」的任務還包括擴展海外通路，引進工業設計，打造工具機和零組件品牌，工業四點是台灣不能錯過的機會。

蔡總統參訪廠商時，東台精機董事長楊瑞雄製作一個3D列印「小英總統」公仔，讓蔡總統露出笑容，還拿起來和台中市長林佳龍仔細端詳。

林佳龍說，「智慧∞機械辦公室」所在地選在台中，可以鏈結在地、鏈結國際和鏈結未來，「∞」兩個齒輸鏈結一起像雙手一起攜手同心，組成這支台灣隊，將以無限大的符號，鏈結合作後一起打世界杯，智慧機械下一個世代最有競爭力的產業，要拚兆元產業，今年是關鍵年，決策第一步走對了，「2017年就是台灣的機械元年！」

(中時)

經濟部與台中市府成立「智慧∞機械推動辦公室」，蔡總統、經濟部長李世光、台中市長林佳龍及嘉義縣長張花冠，及產學研界400多人與會。（盧金足攝）